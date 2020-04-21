Олимпийский квалификационный турнир по боксу на Игры в Токио может пройти в Москве. Соответствующая заявка будет отправлена Международной ассоциацией бокса. Об этом сообщил генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлев.

Олимпийский квалификационный турнир по боксу на Игры в Токио может пройти в Москве. Соответствующая заявка будет отправлена Международной ассоциацией бокса. Об этом сообщил генеральный директор Федерации бокса России Умар Кремлев."Будем подавать заявку для проведения квалификации в Москве. Мероприятие, которое было проведено в Лондоне, не соответствует уровню бокса", – приводит слова Кремлева ТАСС.Напомним, что квалификационный турнир на Олимпийские игры в Токио проходил в Лондоне, но был прерван из-за пандемии коронавируса.