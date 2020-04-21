Стало известно о кончине известного режиссера Ивана Щеголева. Знаменитость умерла в возрасте 59 лет.

Стало известно о кончине известного режиссера Ивана Щеголева.Знаменитость умерла в возрасте 59 лет.О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. Понекоторым данным Иван Щеголев скончался от коронавируса.По словам продюсера Ефима Любинского, 10 апреля режиссер былдоставлен в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова в Москве. Десять дней медики боролись за жизнь звезды. Последние двое суток состояние Щеголевабыло крайне тяжелым.Отметим, Иван Щеголев и Ефим Любинский вместе работали надсериалом "Морозова". Зрители увидели только сто эпизодов теленовеллы.Дальнейшая судьба картины туманна. Создатели ленты планировали снять третийсезон. Новую часть хотели назвать "Лиса", сообщают .21 Апр 2020 в 3:31 PDTНапомним, на фоне распространения коронавируса в Москвепоявились слухи о введении комендантского часа. Информация не подтвердилась.Власти столицы объявили режим самоизоляции и ввели цифровые пропуска дляжителей.По состоянию на 21 апреля 2020 года выявили у 29 433 человек. Из них скончались от уханьской заразы 148, авыздоровели 1838.