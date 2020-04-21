Стало известно о кончине известного режиссера Ивана Щеголева.
Знаменитость умерла в возрасте 59 лет.
Стало известно о кончине известного режиссера Ивана Щеголева.
Знаменитость умерла в возрасте 59 лет.
О трагедии сообщила пресс-служба Союза кинематографистов. По
некоторым данным Иван Щеголев скончался от коронавируса.
По словам продюсера Ефима Любинского, 10 апреля режиссер был
доставлен в Городскую клиническую больницу № 15 им. О.М. Филатова в Москве. Десять дней медики боролись за жизнь звезды. Последние двое суток состояние Щеголева
было крайне тяжелым.
Отметим, Иван Щеголев и Ефим Любинский вместе работали над
сериалом "Морозова". Зрители увидели только сто эпизодов теленовеллы.
Дальнейшая судьба картины туманна. Создатели ленты планировали снять третий
сезон. Новую часть хотели назвать "Лиса", сообщают .
21 Апр 2020 в 3:31 PDT
Напомним, на фоне распространения коронавируса в Москве
появились слухи о введении комендантского часа. Информация не подтвердилась.
Власти столицы объявили режим самоизоляции и ввели цифровые пропуска для
жителей.
По состоянию на 21 апреля 2020 года выявили у 29 433 человек. Из них скончались от уханьской заразы 148, а
выздоровели 1838.