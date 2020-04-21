ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Ларина Виктора Семеновича 1938 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Ларина Виктора Семеновича 1938 года рождения, местонахождение которого неизвестно с августа 2007 года.Приметы: славянская внешность, на вид 80 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые седые.Особые приметы: носит очки, один глаз не видит.Одежда: майка красного цвета с надписью «СССР, серп и молот», брюки черного цвета, кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73