ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Лобанова Дмитрия Борисовича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Лобанова Дмитрия Борисовича, 1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2013 года.Приметы: на вид 47-50 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы седые, имеет залысины, лицо овальное, нос прямой, глаза светло-голубые, губы средней толщиныОдежда: брюки вельветовые бордовые, чёрная рубашка с длинным рукавом,бейсболка тёмная, кроссовки синие.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)965-14-01 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО