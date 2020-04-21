В совершении хищения подозревается знакомый потерпевшей.

В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о хищении мобильного телефона.В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался знакомый потерпевшей, 44-летний местный житель.Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в квартире потерпевшей и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил телефон. Похищенное он планировал оставить для личного пользования.Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).