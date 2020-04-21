В совершении хищения подозревается знакомый потерпевшей.
В дежурную часть ОМВД России по Александровскому району обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о хищении мобильного телефона.
В результате оперативно проведенных розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в совершении имущественного преступления. Им оказался знакомый потерпевшей, 44-летний местный житель.
Задержанный дал признательные показания. Он пояснил, что, находясь в квартире потерпевшей и воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, похитил телефон. Похищенное он планировал оставить для личного пользования.
Похищенное имущество было изъято сотрудниками полиции.
В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Александровскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).