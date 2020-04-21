В Алтайском крае летние смены в детских лагерях могут открыться в соответствии с графиком. Об этом со ссылкой на губернатора Виктора Томенкова сообщает ГТРК Алтай. Сейчас активная подготовка мест отдыха к приему детишек проводится во всех лагерях.

В Алтайском крае летние смены в детских лагерях могут открыться в соответствии с графиком. Об этом со ссылкой на губернатора Виктора Томенкова сообщает ГТРК "Алтай". Сейчас активная подготовка мест отдыха к приему детишек проводится во всех лагерях.Есть надежда на то, что летняя оздоровительная кампания для детей стартует, как обычно, отметил Виктор Томенко. Коронавирус уже глубоко вошел в нашу жизнь, так что, конечно, изменения коснутся и организации отдыха. Естественно, контроль за соблюдением санитарных норм ужесточат. Медики будут регулярно осматривать отдыхающих. Чаще будут проводиться дизенфекционные работы. Кроме того, в каждой спальне уменьшится число проживающих.Безусловно, распространение коронавирусной инфекции может изменить ситуацию. Но на сегодняшний день сохраняются шансы открыть сезон по графику, считает глава региона. Власти следят за развитием ситуации и примут окончательное решение в зависимости от того, как будет обстоять дело с распространением инфекции.По данным за минувшие выходные, еще 19 заболевших коронавирусной инфекцией появилось на Алтае. Таким образом, на сегодня диагноз COVID-19 подтвержден у 72 жителей региона. Около 1600 человек — под наблюдением врачей. По свидетельствам медиков, у большей части заболевших легкая форма инфекции. Двоим понадобились аппараты ИВЛ.