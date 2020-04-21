Спасатели эвакуировали из горящего дома 10 человек

Во Владимире ночью 21 апреля загорелась квартира в многоквартирном доме на улице Большая Московская. По информации МЧС России по Владимирской области, на пожаре погиб 57-летний мужчина.Пожар в доме №55 возник около трёх часов ночи. Оперативно приехавшие на вызов спасатели эвакуировали из дома 10 человек и ликвидировали возгорание на площади 3 квадратных метра. В загоревшейся квартире они обнаружили тело погибшего мужчины 1963 года рождения, предположительно отравившегося угарным газом.