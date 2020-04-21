21.04.2020

2020-04-21 13:30:06

В Кольчугинском районе парень шантажировал школьницу интимными фото

Направлено в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Кольчугинского района. Он обвиняется в шантаже 14-летней школьницы.

По информации регионального Следственного комитета, в течение прошлого года молодой человек, имея в своем распоряжении материалы приватного характера с изображением несовершеннолетней знакомой, под угрозой распространения этих сведений в социальной сети «ВКонтакте», постоянно требовал от потерпевшей изготовлять и направлять ему новые фото и видео, а также встречаться с ним.

Под этим же предлогом обвиняемый путем шантажа и угроз требовал и получал от 14-летней потерпевшей деньги. В феврале этого года, не выдержав страданий от сложившейся ситуации, девочка рассказала о происходящем маме.