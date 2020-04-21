В инфекционной больнице в Коммунарке на данный момент проходят лечение 606 пациентов с диагнозом внебольничная пневмония, коронавирус COVID-19 подтвержден у 410 из них (67,7%), рассказал главврач учреждения Денис Проценко.

В инфекционной больнице в Коммунарке на данный момент проходят лечение 606 пациентов с диагнозом "внебольничная пневмония", коронавирус COVID-19 подтвержден у 410 из них (67,7%), рассказал главврач учреждения Денис Проценко.Состояние 56 пациентов заставило перевести их в реанимацию, половину при этом подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.Таким образом, число человек в больнице, которые не могут дышать самостоятельно, составило почти 5 процентов от всех больных, отмечает телеканал "Россия 24".В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова. В реанимации находятся 23 пациента, к ИВЛ подключены 9 человек.По данным на 19 апреля в России зафиксировано 42 853 случаев заболевания. 3 291 человек уже выздоровел, 361 человек скончался.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, что принятые меры по разобщению населения оказались эффективными и смогли затормозить интенсивность распространения болезни. В частности, в Москве приостановился рост тяжелых больных.