Под инфекционный стационар переделали отделение педиатрии, которое находилось на улице Солнечной

Под инфекционный стационар переделали отделение педиатрии, которое находилось на улице Солнечной.Пациентам 3-х районов- У нас в области всё больше и больше заболевших, - беспокоится позвонившая в редакцию читательница Мария Зотова. - В области хватает мест в больницах, чтобы помочь всем, кому нужна медицинская помощь?Из-за того, что в каждым днем растёт число тех, у кого обнаружили новую коронавирусную инфекцию, в регионе активно начали перепрофилировать имеющиеся отделения в учреждения здравоохранения, чтобы принимать пациентов с Covid-19 и оказывать им квалифицированную помощь.Так, на базе Центральной городской больницы города Коврова завершили перепрофилирование отделения для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.Отделение рассчитано на 60 койко-мест. Большинство из них оснастили подводкой кислорода для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью. Новое отделение будет принимать пациентов из Коврова, Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов.Кроме того, до конца апреля на базе Ковровской многопрофильной городской больницы № 1 откроют также инфекционный госпиталь на 60 койко-мест для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.Добавят коекДля оказания специализированной медицинской помощи пациентам с Covid-19 в общей сложности запланировано перепрофилировать 12 отделений в медицинских учреждениях Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Петушков, Гороховца и Александровского района.В частности, уже открыли инфекционные госпитали в Городской больнице№ 6 города Владимира, в Гусь-Хрустальном и городе Карабаново Александровского района, завершили перепрофилирование и оснащение инфекционного корпуса Муромской городской больницы № 3. На очереди - открытие инфекционного госпиталя на базе хирургического корпуса Областной клинической больницы.Пресс-сек­ре­тарь департамента здравоохранения области Андрей Трохин:- В оперативном порядке регион после кратко­срочного переобучения привлёк 372 внешних совместителя - врачей разных специальностей. По рекомендации Минздрава в области должно быть не менее 679 коек для лечения пациентов с COVID-19. На 19 апреля508 уже функционируют, из них 286 - с подачей кислорода, 71-реанимационная.Все мероприятия по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в области оценивают в 2,1 млрд руб. На перспективу региону необходима поддержка: ещё около 700 млн рублей.КстатиЧтобы поддержать медиков, компании и организации области проводят акции для сотрудников больниц.Семейная пекарня «Наш колобок» объявила акцию поддержки сотрудников скорой медицинской помощи. С 15 апреля все члены бригад «скорой» могут бесплатно получить пирог с любой начинкой и горячий напиток.Организаторы акции поддержки не устанавливают никаких ограничений по количеству таких перекусов в сутки. Чтобы упростить бесплатное обслуживание без очереди медиков, заходить в булочные просят экипированных сотрудников.В преддверии Пасхи «вкусную» акцию провели члены Волонтёрской Роты Боевого Братства в Муроме. Активисты города выразили свою благодарность всем врачам и медицинским сотрудникам местной детской больницы. Медики получили в подарок праздничные куличи. Такую же акцию провели и Владимирский, и Вязниковский хлебокомбинаты.