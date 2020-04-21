Только за март в Великобритании прекратили работу более 50 тысяч компаний. Количество новых зарегистрированных организаций упало на 23%.

В марте в Великобритании прекратили работу 51498 компаний, сообщает Financial Times. Это на 21 тысячу предприятий больше, чем годом ранее. При этом создание новых организаций сократилось на четверть, заявили в Enterprise Research Centre (ERC)."Март этого года был катастрофическим", – заявил замдиректора исследовательского центра Марк Харт, отметив, что аналитики использовали данные Moody`s. По его словам, статистика Регистрационной палаты Великобритании может быть нерелевантна, так как технически на официальную ликвидацию организации могут уходить месяцы. При этом эксперт отметил, что реальное положение дел опровергает все оптимистичные прогнозы: "Надежды на то, что это будет V-образная рецессия, не соответствует количеству закрытых компаний. Это больше похоже на L-образную рецессию. Эти компании закрываются насовсем".Харт подчеркнул, что остановить крушение частного бизнеса в королевстве можно только в том случае, если правительство предпримет дополнительные меры поддержки бизнеса. Уже запущенная программа Coronavirus Business Interruption Loan не справляется с нагрузкой: заявок на оказание помощи оказалось слишком много.Он сказал, что правительство должно ускорить оказание поддержки бизнесу, например в рамках программы кредитования коронавирусного бизнеса, которая была завалена заявками.Управление бюджетной ответственности Великобритании (OBR) уже прогнозирует 35%-е падение экономической активности в течение трех месяцев. При этом глава Банка Англии Эндрю Бейли согласен с таким прогнозом, но также отмечает, что после того, как основные "раны затянутся", останутся "рубцы", которые будут долго давать о себе знать.Наиболее резкое сокращение количества компаний отмечено в Лондоне: там прекратила работу насовсем 6431 организация. В Уэльсе и Уэст-Мидленде в марте этого года показатель вырос вдвое по сравнению с 2019 годом. Один из наиболее пострадавших секторов – транспортный. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предприятий из этой сферы, прекративших существование, выросло втрое. Кроме того, много игроков уходит с рынков недвижимости и оптовых поставок.