Проживающий в Москве 34-летний уроженец Киргизии на глазах у супруги избил шестилетнего сына за отказ отжиматься. Запись попала в соцсети и вызвала негодование не только у москвичей, но и у жителей Киргизии.

Проживающий в Москве 34-летний уроженец Киргизии на глазах у супруги избил шестилетнего сына за отказ отжиматься. Запись попала в соцсети и вызвала негодование не только у москвичей, но и у жителей Киргизии.Кадры, предположительно, были сделаны на минувшей неделе в квартире на Оршанской улице, где, помимо Эмилбека, Жазгул и двух сыновей, проживают и их родственники. Глава семейства, как утоняет "МК", взялся за воспитание первоклассника, который во время самоизоляции начал набирать вес, однако отпрыск отказался отжиматься от пола и тем самым навлек на себя гнев отца.Мужчина, как свидетельствует ролик, бил шестилетнего сына руками, ногами и даже металлической трубой, от дальнейшей расправы его спасла родственница, в то время как мама снимала "воспитательный процесс" на видео. Его она отослала отцу в Киргизию, а тот уже привлек к разбирательству местных полицейских. Стражи порядка связались с московскими коллегами, после чего в квартиру в Кунцеве нагрянула проверка.Мальчик, как установили врачи, отделался синяками и ссадинами, его родителей оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.