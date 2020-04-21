Злоумышленники завладели денежными средствами в размере свыше миллиона рублей, а более 60 квартир так и не были отремонтированы...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве при участии Правительства Москвы проведены совместные мероприятия по пресечению фактов мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что руководители нескольких строительных компаний заключили с Управой одного из районов столицы ряд контрактов на ремонт квартир инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.После предоставления в территориальный орган власти соответствующих актов на счета мошенников были перечислены денежные средства. Однако фактически работы выполнены не были.Таким образом, злоумышленники завладели денежными средствами в размере свыше миллиона рублей, а более 60 квартир ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов так и не были отремонтированы.Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ, которые в ходе предварительного расследования были соединены в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий двое руководителей строительных фирм были задержаны полицейскими.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Лефортовский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26 и (495) 950-44-73