21.04.2020

2020-04-21 09:55:03

В ночном пожаре в центре Владимира погиб человек

Около 3 часов ночи

21 апреля поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу Большая Московская, д.53.

Общая площадь пожара составила 3 кв.м. 10 человек эвакуировано. К ликвидации последствий пожара привлекались 4 единицы техники, 10 человек, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.

По прибытии было установлено, что из-за возгорания в квартире происходит сильное задымление в подъезде, было принято решение об эвакуации жильцов подъезда. Всего было эвакуировано 10 человек.

Вскрыв дверь в квартиру, пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 2 кв.м. и не дали огню распространиться на всю площадь квартиры.

К сожалению, на месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины, предположительно 1963 года рождения.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.