Приезжий из ближнего зарубежья вместе с подельником похищал рулевые колеса из каршеринговых автомобилей. Для этого он использовал аккаунт в мобильном приложении, оформленный на чужое имя. Предприимчивый мужчина попался с поличным – полицейские взяли его при попытке продать добычу.

Сотрудники правоохранительных органов задержали приезжего из ближнего зарубежья, занимавшегося серийными похищениями деталей каршеринговых автомобилей, об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили в пресс-службе подмосковной полиции.Стражи порядка выяснили, что двое преступников, один из которых уже дает показания, а второй — все еще находится на свободе, похищали рули с подушками безопасности из каршеринговых иномарок. Для этого они использовали аккаунт в мобильном приложении, оформленный на чужое имя.Установлено, что злоумышленники успели похитить как минимум семь рулей, при попытке продажи которых и произошло задержание – оперативники обнаружили объявление в Сети и пришли на встречу под видом покупателей.Сейчас 26-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Кража", а полицейские продолжают поиски второго участника криминального предприятия.