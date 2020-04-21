Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил перспективы российской автомобильной промышлености и предрек ей спад.

Глава Минпромторга Денис Мантуров оценил перспективы российской автомобильной промышлености и предрек ей спад.Он заявил, что в апреле автопром точно покажет спад, но пока неясно, как долго она продлится."Автопром - март месяц был такой резкий всплеск по рынку, почти на 20% - то есть, скупались все складские остатки. И рост производства был даже небольшой, там около 10-12% по некоторым сегментам автопрома. Это произошло понятно по какой причине - произошло резкое изменение курса рубля, он подешевел, и покупатели просто таким образом материализовывали свои накопления, переводя их в автомобили", - заявил министр в эфире канала "Россия 1".Ранее грядущее подорожание автомобилей на фоне обвала рубля привело к тому, что россияне бросились скупать новые автомобили, пока они не подорожали. И статистика марта красноречиво это подтвердила.