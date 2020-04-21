В случае ЧС федерального характера субъекты РФ могут получить 100 процентов средств на восстановление дорог из федерального бюджета. Об этом сообщают сообщают Вести:Приморье со ссылкой на постановление, опубликованное на официальном сайте Кабинета министров.

В случае ЧС федерального характера субъекты РФ могут получить 100 процентов средств на восстановление дорог из федерального бюджета. Об этом сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на постановление, опубликованное на официальном сайте Кабинета министров.Имеются в виду автомобильные дороги, поврежденные во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций федерального характера, при наличии актов и поручений главы государства или правительства об их восстановлении. В таких случаях регионам компенсируют до 100 процентов средств. Изменения уже зафиксированы в Правилах предоставления межбюджетных трансфертов регионам.