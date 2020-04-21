Злоумышленники под видом покупателя договорились с курьером о времени и месте встречи, после чего обратились к случайному прохожему с просьбой забрать товар...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали двух мужчин, подозреваемых в мошенничестве.В территориальный отдел полиции обратился 23-летний местный житель. Как пояснил заявитель, он работает курьером в одной из компаний. Получив заказ на доставку мобильного телефона, он прибыл на встречу с заказчиком. Во время осмотра товара к молодым людям подъехал автомобиль. Из него вышли двое незнакомцев, которые представились сотрудниками полиции и сообщили, что покупателю следует срочно явиться в отдел полиции для дачи показаний. Применив физическую силу, мужчины насильно посадили молодого человека в автомобиль и уехали. Мобильный телефон остался у покупателя. Сумма ущерба составила около 37 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Рудневка сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний и 31-летний местные жители.Установлено, что злоумышленники под видом покупателя договорились с курьером о времени и месте встречи, после чего обратились к случайному прохожему с просьбой забрать товар, пообещав ему при этом небольшое денежное вознаграждение. Далее злоумышленники разыграли заранее спланированную мошенническую схему, в ходе которой был похищен мобильный телефон. Кроме того, они сняли с автомобиля государственный регистрационный знак, чтобы их не вычислили.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18