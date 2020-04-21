Администрация Трампа объявила о том, что для импортеров, серьезно пострадавших от пандемии коронавируса, власти США на 90-дневный срок отменят некоторые ввозные пошлины. Это, как подчеркнул министр финансов страны Стивен Мнучин, позволит в первую очередь сохранить американские рабочие места.

Министр финансов США Стивен Мнучин и и.о. министра нацбезопасности США Чед Вольф объявили о том, что Вашингтон разрешает импортерам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса, в течение 90 дней не платить ввозные пошлины на ряд товаров. Мнучин подчеркнул, что это позволит американским компаниям сохранить рабочие места и продолжить работать в условиях кризиса.Впрочем, список послаблений не так уж и велик. По информации Financial Times, китайский импорт на сумму более $360 млрд, обложенный пошлинами в разгар торговой войны, в перечне не числится. Нет в нем и стали с алюминием, обложенными пошлинами “по соображениям национальной безопасности” в последние 2 года.Кроме того, право на получение льгот еще нужно будет доказать: предоставить документы, подтверждающие, что все операции в марте и апреле были полностью или частично приостановлены, а “валовые поступления” составляют менее 60% от того, что было за аналогичный период 2019 года.При этом не все в Белом доме поддерживают даже такие, весьма ограниченные меры. Так главный экономический советник президента США Ларри Кадлоу заявил, что даже ограниченное смягчение пошлин будет посылать “неверные сигналы” о торговой политике Трампа.