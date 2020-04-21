Ксения Собчак и Контсантин Богомолов анонсировали новый прямой эфир в Инстаграм. В конце рабочей недели пара планирует поговорить с семьей режиссера Александра Роднянского.

Ксения Собчак и Контсантин Богомолов анонсировали новый прямой эфир в "Инстаграм". В конце рабочей недели пара планирует поговорить с семьей режиссера Александра Роднянского.Правда, фолловеры телеведущей обратили внимание не на информацию о будущей онлайн-встрече. Пользователи Сети отметили, что последнее время женщина все чаще демонстрирует на камеру алкоголь. Например, в этот раз в видео снова "засветилась" бутылочка, которую Собчак и Богомолов распивают с нескрываемым удовольствием."Чувствую себя, как Хрюша и Степаша каждый вечер. Добрый день, дети! Ксения Анатольевна и Константин Юрьевич приветствуют вас – вечернее пьянство", – смеясь, сказала теледива.Несколько дней назад звезда показала в кадре бутылку вина на пасхальном столе, а ранее вместе с мужем вела прямые эфиры в компании крепкого алкоголя. Народ в комментариях под анонсом укорил Ксению Анатольевну за любовь к горячительным напиткам.Некоторые увидели в этом лицемерие. Как же так: то женщина пишет длиннющие посты о здоровом образе жизни, то сидит в кадре с бокалом виски? Досталось Собчак и за недавний разнос популярных инстаграм-шоу с Бузовой и Ивлеевой. Подписчики отметили, что у бывшей ведущей "Дома-2" рыльце-то в пуху: на других "наезжает", а сама не лучше."Вот и вся наша Русская душа!!!! Спиваетесь Анатолевна однако (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Так и до алкоголизма не долго! То йога и безглютеновое питание, то градусы хреначат. Карантин накрыл по полной !", "Сколько бухать можно?", "Что то часто видео с алкоголем", "Бузову, Ивлееву и Канделаке она осуждать может, а то, что сама с бухлом вечно в кадре – это норм?", "Без вискарика – не крутить собчарика", – написали неравнодушные.17 Дек 2018 в 12:10 PST