Крупнейший российский поисковик проанализировал актуальные тренды в пользовательских запросах, чтобы выяснить, как именно люди адаптируются к жизни в самоизоляции в условиях пандемии. Результаты исследования опубликованы в блоге компании.

Крупнейший российский поисковик проанализировал актуальные тренды в пользовательских запросах, чтобы выяснить, как именно люди адаптируются к жизни в самоизоляции в условиях пандемии. Результаты исследования опубликованы в блоге компании.Предсказуемо, в течение марта в несколько раз выросло число запросов с уточнением "не выходя из дома". Однако в первых числах апреля такие запросы пошли на убыль - очевидно, большинство нашли, что искали. Одновременно снижалась популярность некоторых запросов, число которых ранее всегда было стабильно - например "завязать галстук" или "схема метро".В запросах к "Яндексу", связанных с развлечениями, резко выросли связанные с просмотром чего-либо онлайн. Например, "концерт онлайн" искали в начале апреля примерно в шесть раз чаще, чем в начале года. Запросы, связанные с компьютерными играми - "Майнкрафт" или "xbox" - выросли не так значительно, на несколько десятков процентов, и в настоящее время демонстрируют снижение от пика. А вот запрос "что почитать" продолжает расти.Сообразно ситуации поменялись и приоритеты россиян в покупках. Число пользователей, интересующихся покупкой чемодана, упало в несколько раз, интерне к покупке iPhone упал на несколько десятков процентов, зато подскочил интерес к хлебопечкам и велотренажерам.Самый резкий рост из всех запросов, фигурирующих в исследовании - более чем на порядок - показал с середины марта по начало апреля запрос "пособие по безработице". Также вырос интерес к советам по правильной организации рабочего места, а вот частота запроса "вакансии" снизилась - судя по всему, мало кто рассчитывает сейчас найти работу.Раздел о том, как изменение жизни россиян в последний месяц отразилось в поисковых запросах, появился и на сайте специального информационного проекта "Яндекса", посвященного коронавирусу. Здесь видно, например, как одновременно с интересом к новостям и информации о новом вирусе растет беспокойство пользователей и даже опасения за собственный рассудок.В пресс-службе "Яндекса" сообщили, что страница "коронавирусной" статистики - это открытый проект, к которому могут получить доступ журналисты, аналитики и эксперты. Для этого нужно воспользоваться сервисом Yandex DataLens. Кроме того, эксперты и учёные могут публиковать на странице данные своих исследований.