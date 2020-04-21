21.04.2020

2020-04-21 08:15:03

Владимирцев ждет необычная Библионочь

Библионочь состоится. В этом году всероссийская библиотечная акция пройдет в режиме онлайн-марафона. И будет посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Известные актеры, писатели, деятели культуры и спорта запустят марафон "75 слов Победы". Трансляция пройдет на официальной площадке. Присоединиться к марафону может каждый.

Для этого можно зачитать на видео отрывок из книги или фронтовое письмо своего родственника. В тексте - не меньше 75 слов, а сам видеоролик должен уложиться в минуту. Разместить его можно в любой соцсети с хештегами #библионочь2020 и #75словПобеды. В комментариях к ролику можно рассказать историю книги или письма, почему выбран этот отрывок и чем он важен. Самые интересные и запоминающиеся видео появятся на странице акции 25 апреля.