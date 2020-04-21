Власти Австралии намерены в течение нескольких месяцев принять закон, обязывающий Facebook и Google делиться доходами от рекламы с местными медийными компаниями. Таким образом, Австралия станет первой страной, которая потребует, чтобы цифровые платформы платили за контент, который они используют.

Власти Австралии намерены в течение нескольких месяцев принять закон, обязывающий Facebook и Google делиться доходами от рекламы с местными медийными компаниями. Об этом заявил главный казначей страны Джош Фриденберг. Таким образом, Австралия станет первой страной, которая потребует, чтобы цифровые платформы платили за контент, который они используют. По словам Фринедберга, такой шаг стал следствием того, что IT-гиганты не стали добровольно разрабатывать правила рассмотрения жалоб производителей контента.“По основополагающему вопросу оплаты контента, который можно было решить с помощью разработки добровольного кодекса, существенного прогресса достигнуто не было”, – цитирует Reuters комментарий чиновника, данный одному из австралийских СМИ.Рынок онлайн-рекламы в Австралии оценивается почти в 9 млрд австралийских долларов ($5,72 млрд) в год и с 2005 года вырос более чем в восемь раз, отмечает Фриденберг. И на каждые 100 австралийских долларов, потраченных на онлайн-рекламу в Австралии, исключая объявления, почти треть уходит в Google и Facebook.В декабре прошлого года Канберра заявила, что Google и Facebook должны будут согласиться с новыми правилами, гарантирующими, что они не злоупотребляют своим положением на рынке и не наносят ущерба конкуренции, иначе правительство введет новые меры контроля. При этом сами цифровые гиганты необходимую инициативу не проявили.Так что правительство, по словам Фриденберга, обратилось к Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), с просьбой разработать обязательный кодекс взаимодействия между СМИ и цифровыми платформами. Регулятор должен представить его проект к июлю.“Проблема в том, что часть той информации, которую они предоставляют потребителям бесплатно, получена от людей, которые вложили много денег в создание этого контента”, — заявил председатель ACCC Род Симс в интервью Австралийской радиовещательной корпорации.На это в Facebook заявили, что они “усердно трудились над разработкой кодекса” и выразили сожаление, что не уложились в установленный срок. В Google Reuters сообщили, что готовы сотрудничать с ACCC в разработке новых правил.