Шестой флот ВМС США сообщил, что российский истребитель Су-35 опасно приблизился к американскому патрульному противолодочному самолету P-8A Poseidon.

Шестой флот ВМС США сообщил, что российский истребитель Су-35 опасно приблизился к американскому патрульному противолодочному самолету P-8A Poseidon. Отмечается также, что самолет США не провоцировал действия российского.Истребитель, по сообщению флота, на высокой скорости пролетел в 25 футах (то есть в 7,62 метра) от Р-8А. Это привело к турбулентности и выхлопу реактивного двигателя американского самолета. В Шестом флоте отмечают, что маневр поставил под угрозу безопасность обоих воздушных судов, передает РИА Новости.За сто минут P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем в международном пространстве, был перехвачен Су-35 дважды. Первый перехват был безопасным и профессиональным.