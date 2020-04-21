21.04.2020

2020-04-21 11:10:03

Во Владимире нет масок дешевле 40 рублей

Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» во Владимирской области выясняли наличие и стоимость защитных масок, одноразовых перчаток и антисептических растворов.

Установлено, что самые дешевые маски в областном центре продаются по 43 рубля штука, а цена флакона антисептика порой превышает 500 рублей.

«В феврале и марте текущего года, до введения режима самоизоляции, в ходе аналогичных мероприятий общественного контроля был выявлен небольшой дефицит масок, а их стоимость колебалась от 5 до 18 рублей, - отметил координатор федерального проекта «Народный контроль» во Владимирской области Дмитрий Семенов. - Сейчас картина значительно отличается и не в лучшую сторону».

«Народный контроль» оценивает проблему обеспеченности масками как «достаточно выраженную». Кроме того, практически на всех ресурсах в сети Интернет сейчас обсуждаются проблемы с приобретением масок и очень высокими ценами на средства защиты.

Поэтому готовятся соответствующие обращения к губернатору региона, в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру Владимирской области.