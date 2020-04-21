21.04.2020

2020-04-21 18:15:03

Во Владимире пройдет песенный марафон памяти Ларисы Сёминой

Городская мэрия объявляет марафон памяти знаменитой певицы Владимирского края - Ларисы Сёминой. Она была известна не только своими песнями. Лариса Семина - Заслуженный работник культуры России, профессор ВлГУ - человек, который умел заряжать позитивом и радостью.

В рамках марафона песни Ларисы Сёминой исполнят ученики, друзья и поклонники. Марафон поможет ближе познакомится с ее творчеством и отдать дань уважения эстрадной певице нашего города. Чтобы принять участие в проекте памяти, необходимо прислать видеозапись выступления в группу ВКонтакте Администрации Владимира.

Напомним, Ларисы Семиной не стало на прошлой неделе. Ей было всего 59 лет.

Прощание с певицей проходило во Владимире, в храме Казанской Божьей матери