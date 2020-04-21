По специальной цене на второе полугодие 2020 года можно выписать более 1700 изданий

До 30 апреля при оформлении подписки через Почту России во Владимирской области клиенты получат скидку до 20% на печатную прессу. По специальной цене на второе полугодие 2020 года можно выписать более 1700 изданий. Оформить подписку возможно и без посещения почтового отделения: в мобильном приложении, на сайте Почты России podpiska.pochta.ru или через почтальона на дому. Издания, участвующие в акции, будут отмечены специальным цветным значком.Клиенты Почты России могут подписаться по сниженным ценам на бизнес-газеты, глянцевые журналы, периодику для детей, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания.Навигация сайта и мобильного приложения позволяет настроить фильтры изданий по теме, алфавиту, индексу, профессиональным интересам, названию в поисковой строке, а оформление займет всего несколько минут. Выписать любимые газеты и журналы можно как себе, так и в подарок близким из любой точки мира, с доставкой до почтового ящика в любой регион России.Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра». Любой житель области может оформить подписку на познавательные, досуговые газеты и журналы, и в преддверии 75-летия Великой Победы подарить ее подопечным домов престарелых нашей страны. Также подписку в подарок можно подопечным детских домов, интернатов, приютов. Присоединиться к акции можно на сайте .Так, во Владимирской области подписку можно подарить Оргтрудовскому дому-интернату для престарелых и инвалидов, Мелеховскому детскому дому и детскому дому имени Либкнехта во Владимире.Информационная справкаАО «Почта России» – цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 350 тысяч сотрудников. Входит в перечень стратегических предприятий. В региональную сеть Почты России включены 42 тысячи отделений почтовой связи по всей стране. Ежегодно компания обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений. Почта России является проводником почтовых, социальных, финансовых и цифровых услуг для населения, предоставляет качественный сервис для компаний электронной торговли.