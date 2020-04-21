Всего в регионе - 280 заражённых COVID-19

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что во Владимирской области по состоянию на утро 21 апреля подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом.6 новых заражённых выявили в Александрове, 5 - в Муроме, по 3 - в Киржаче и Петушках, 2 - в Гусь-Хрустальном и во Владимире.Таким образом, в регионе уже 280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19:54 - в Петушках;52 - в Коврове;42 - в Муроме;29 - во Владимире;24 - в Александрове;21 - в Юрьев-Польском;18 - в Гусь-Хрустальном;12 - в Кольчугино;8 - в Киржачском районе;6 - в Судогде;6 - в Собинке;2 - в Камешково;2 - в Вязниках;2 - в Меленках;1 - в Гороховце;1 - в Радужном.