Убийцей, расстрелявшим 16 человек в Канаде, был 51-летний зубной протезист по имени Габриэль Уортман. По данным местных СМИ, в детстве он хотел стать полицейским. Уже во взрослом возрасте он купил два старых полицейских автомобиля.

Убийцей, расстрелявшим 16 человек в Канаде, был зубной протезист по имени Габриэль Уортман. Ему был 51 год, по некоторым данным, он владел собственной клиникой в Дартмуте.Трагедия произошла в ночь на воскресенье в провинции Новая Шотландия. Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а позднее в соседних населенных пунктах. При этом он был в одежде, напоминающей полицейскую форму, его автомобиль также был замаскирован под полицейскую машину.Его жертвами стали 16 человек. Убийца был ликвидирован полицией у бензоколонки на одном из крупных шоссе после многочасовой погони.Это убийство стало самым массовым в стране за последние полвека. В основном жертвы погибли от огнестрельных ранений, но в некоторых точках к приезду полиции полыхали пожары.По данным местных СМИ, в детстве подозреваемый хотел стать полицейским. Уже во взрослом возрасте он купил два старых полицейских автомобиля. Соседи описывают убийцу как хорошего человека, "готового прийти на помощь, очень доброго", талантливого плотника и механика.Премьер-министр Новой Шотландии Стивен МакНил назвал случившееся "одним из самых бессмысленных актов насилия в истории провинции". Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования близким погибших.