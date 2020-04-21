21.04.2020

2020-04-21 15:55:04

Вязниковцу грозит 5 лет тюрьмы за кражу ноутбука

28-летний житель Вязников похитил гаджет прямо из квартиры, в которой проживала его знакомая. Кража была соверешена в январе, но женщина не сразу заметила пропажу и обратилась в правоохранительные органы спустя некоторое время.

Похищенный ноутбук обвиняемый не решился продать сам, а предложил сбыть имущество знакомому и деньги поделить пополам. Но был задержан полицией. Похищенное имцщество было изъято и возвращено законной владелице.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает УМВД по Владимирской области.