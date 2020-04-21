21.04.2020

2020-04-21 12:35:17

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (14(9711) от 21 апреля 2020 года).

ОСТОРОЖНОСТЬ И В ПОДЗЕМКЕ ВАЖНА

Полицейские Московского метрополитена уделяют особое внимание профилактическим беседам с пассажирами. Корреспондент газеты «Петровка, 38» вышел на дежурство с сотрудниками УВД на Московском метрополитене на станции метро «Чкаловская». Читайте на странице 2.



ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОФИЛАКТИКЕ

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД Центрального административного округа провели рейд в Басманном и Красносельском районах. Читайте на странице 2.



ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Прошлая неделя — Страстная седмица — была последней неделей земной жизни Спасителя перед Его Воскресением. Продолжение на странице 2.



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Центр пенсионного обслуживания ГУ МВД России по г. Москве с 25 марта 2020 года до особого распоряжения временно приостанавливает личный приём граждан. Читайте на странице 2.



ПАНДЕМИЯ ВЫБИВАНИЯ ДОЛГОВ

Прогнозируя возможные негативные социальные и экономические последствия эпидемии COVID–19, ряд аналитиков весьма обоснованно ставит в число серьёзных проблем возможный масштабный передел собственности в стране на самых разных уровнях хозяйственной деятельности. Подробности читайте на странице 3.



ЗНАНИЯ — ДИСТАНЦИОННО

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж полиции» перешёл на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Это дало начало инновационным формам и возможностям, к которым пришлось привыкать. Читайте на странице 3.



ОДИН ИЗ МНОГИХ МИЛЛИОНОВ

Подполковник милиции Игорь ДОРОХИН, в прошлом начальник тыла Авиационного отряда специального назначения ГУВД по г. Москве, посвятил свой рассказ памяти близких людей, чьи судьбы связаны с Великой Отечественной войной. Читайте на странице 4.



НА ВЫСОКОЙ ОРБИТЕ

Уход из жизни последних ветеранов Битвы за Москву — печальное обстоятельство нашего времени. А успеть услышать тех из них, кто вдобавок ещё и составлял славу столичных правоохранителей, — вообще везение из числа невероятных. Читайте на странице 5.



ВЗРОСЛЕТЬ ДОВЕЛОСЬ ПОД ОГНЁМ

В войсковой разведке случайных людей не было. Бойцы туда попадали закалёнными в боях, отличающимися смелостью, ловкостью и надёжностью. А разведка дальнего действия — так и вовсе элита войсковой тактической разведки. Читайте на странице 5.



В АВГУСТЕ СОРОК ТРЕТЬЕГО...

(Окончание. Начало в № 13) Война застала меня в качестве старшего оперуполномоченного МУРа. Руководство и Политотдел Управления милиции Москвы, несмотря на крайнюю нужду в опытных специалистах, сочли возможным создать из работников милиции несколько партизанских и диверсионных отрядов для ведения боевых действий в тылу врага. Читайте на странице 6.



ОХРАНЯЯ «НЕБЕСНЫЕ ГОРЫ»

Хакиму ГАФОРОВУ — 96 лет! Он — ветеран Великой Отечественной войны, сейчас проживает вместе с семьёй в Новой Москве. Продолжение на странице 7.



В ПЕРЧАТКАХ И МАСКЕ

Полицейские каждый день проверяют на улицах, как москвичи соблюдают режим самоизоляции. Не так давно стражи правопорядка ОМВД России по району Бирюлёво Восточное и с ними корреспондент газеты «Петровка, 38» проводили беседы с людьми, чтобы они больше времени находились дома. Читайте на странице 7.



«...С ПРАВОМ ОТСЕЛЕНИЯ»

Газета «Петровка, 38» неоднократно писала о сотрудниках ГУ МВД России по г. Москве, кому судьба предопределила труднейшую задачу — участвовать в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Продолжение на странице 8.



СПЕЦНАЗ ПОДРОСТКОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В конце мая будет отмечаться День подразделений органов внутренних дел Российской Федерации по делам несовершеннолетних. В календаре памятных дат праздник появился в соответствии с приказом главы МВД от 18 декабря 2003 года. 2020 год для ПДН особенный: службе исполняется 85 лет. Продолжение на странице 8.



ШЕСТЬ «Я» ИОНОВЫХ Семья ИОНОВЫХ

для коллективного фото на одном диване умещается с большущим трудом. Детей шестеро: четверо мальчишек и две девочки. Папа — капитан полиции Валерий, служит в УВД по СВАО, мама — Светлана, экономист. Читайте на странице 9.



ЖЕРТВАМИ БЫЛИ МИЛЛИОНЕРЫ

Сотрудники Управления уголовного розыска столичного полицейского главка совместно с коллегами из УВД по ЦАО, ФСБ России и Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в разбойных нападениях. Читайте на странице 10.



РАЗБОЙ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Каждое воскресенье житель Юго-Восточного административного округа столицы Александр Петрович вместе с женой и двумя сыновьями посещал собрания Московского общества коллекционеров-нумизматов. Читайте на странице 10.



НЕ ПОЛЕНИТЬСЯ И УБЕДИТЬСЯ!

В погоне за наживой некоторые продавцы идут на преступления против несовершеннолетних. И тогда на их пути становятся полицейские. Читайте на странице 10.



КОГДА ЯЗЫК — ВРАГ

Водитель со стажем, подобным моему, знает, что в советские времена спорить с инспектором ГАИ было практически бесполезно. Но последние годы привнесли в практику общения на дорогах другую крайность — спорить по любому поводу и демонстрировать юридическую подкованность, почерпнутую из каналов в YouTube. Продолжение на странице 11.



«ДЕТИ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА» ОБИРАЛИ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

В Хорошёвском районном суде оглашён приговор группе мошенников, которые обирали московских пенсионеров под предлогом оказания им благотворительной социальной помощи. Читайте на странице 11.



ДТП «РАЗРУЛИЛ» КРАСНЫЙ ПЕТУХ

В Люблинском районном суде столицы оглашён приговор 41-летнему водителю Анвару Батырову, который сжёг автомобиль другого автолюбителя за излишне агрессивную езду. Читайте на странице 11.



ГАНГСТЕР-НЕУДАЧНИК

24 мая 1978 года в 13 часов 10 минут в Дежурную часть ГУВД Мосгорисполкома поступило известие из категории чрезвычайных. В 12.50 в здание финской авиакомпании Финнэйр, расположенной в проезде Художественного театра, дом 6, вошёл неизвестный преступник в чёрной маске, вооружённый обрезом двуствольного ружья. Продолжение на странице 12.



РАДИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Сотрудники полиции ОМВД России по району Китай­город в рамках рейда выявляли нарушителей карантина. Операция показала: москвичи по­прежнему нарушают режим изоляции и относятся к карантину крайне легкомысленно. Читайте на странице 12.



«ПОТАПЁНОК»

Давно для глаз твоих природа Покров обманчивый сняла. Чуть тронешь ты жезлом волшебным Хоть отвратительный предмет, Стихи звучат ключом целебным, И люди шепчут: он поэт! Продолжение на странице 13.



ГЕНЕРАЛАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

(Окончание. Начало в №№ 11—13) Ну, а теперь несколько слов о том, как складывалась семейная династия милиционеров Поповых. Читайте на странице 14.



СТРАНА ПЯТИ ПОЛИЦИЙ

Как известно, силы порядка Итальянской Республики, в отличие от многих других государств, подчиняются не одному ведомству, а нескольким. Именно поэтому Италию ещё называют «страной пяти полиций». Читайте на странице 15.



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