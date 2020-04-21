Китайская Xiaomi анонсировала очередной функциональный и стильный, но при этом вполне доступный технологический продукт. Это компьютерный монитор Mi Display 1A, пишет Gizchina.

Китайская Xiaomi анонсировала очередной функциональный и стильный, но при этом вполне доступный технологический продукт. Это компьютерный монитор Mi Display 1A, пишет Gizchina.Новинка оснащается IPS-матрицей с диагональю 23,8 дюйма и разрешением FullHD. При этом рамки с трех сторон дисплея (со всех, кроме нижней) минимальной ширины - в Xiaomi это называют дизайном Three-Micro-Edge. Это и выглядит современно, и позволяет более комфортно использовать Mi Display 1A в многомониторных конфигурациях.Характеристики отображения картинки у нового монитора, разумеется, не рекордные - яркость до 250 кд/м2 и контрастность 1000:1. Время отклика матрицы - 6 мс, частота обновления - 60 Гц, а комфортный угол обзора по горизонтали - 178 градусов. Предусмотрена и технология снижения интенсивности синего цвета - Low Blue Light, которая призвана снизить негативное воздействие свечения экрана на циркадные ритмы.Стоит монитор 699 юаней, что примерно равно 99 долларам или 7 400 рублям.