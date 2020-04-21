Защитник уфимского Салавата Юлаева Артем Сергеев уведомил руководство клуба о нежелании вести какие-либо переговоры о новом контракте. 27-летний хоккеист собирается попробовать силы в НХЛ.

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Артем Сергеев уведомил руководство клуба о нежелании вести какие-либо переговоры о новом контракте. 27-летний хоккеист собирается попробовать силы в НХЛ.Как сообщает "Спорт-экспресс", Сергеев, являющийся одним из ведущих защитников уфимского клуба, планирует пробиться в состав "Флориды Пантерз". Ранее стало известно, что "пантеры" также заинтересованы в хоккеисте и готовы предложить ему двухлетний контракт.В нынешнем регулярном сезоне Сергеев провел 53 игры за "Салават Юлаев", набрав 9 (2 шайбы + 7 передач) очков. В плей-офф он сыграл шесть матчей, не отметившись результативными действиями.