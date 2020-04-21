За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 75 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 75 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.Как сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, за весь период в Москве вылечились уже 1838 человек. Она пояснила, что после курса лечения всем пациентам проводится дополнительное исследование, чтобы подтвердить отсутствие вируса.Всем вылечившимся москвичам предлагается стать донорами плазмы. По мнению специалистов, при отсутствии вакцины переливание донорской плазмы крови — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса. Этот метод широко используется медиками разных стран.Каждый человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, может стать донором плазмы крови. У донора не должно быть хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.