Ранее её состояние оценивали как «крайне тяжёлое»

В администрации Владимирской области рассказали о состоянии 59-летней женщины, находившейся в тяжёлом состоянии из-за коронавируса.Напомним, ранее сообщалось, что в больнице в Петушках лежит 59-летняя местная жительница, работавшая на «скорой» помощи в Москве. Несмотря на все усилия врачей, пытающихся спасти жизнь коллеге, её состояние оценивали как «крайне тяжёлое».Позднее её перевезли в московскую больницу, где она пошла на поправку. Сегодня стало известно, что женщину отключили от аппарата ИВЛ, и она дышит самостоятельно.