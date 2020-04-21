Учёные выяснили, как обоняние влияет на накопление и сжигание жира даже без изменений в рационе. Эти знания могут помочь человечеству в борьбе с ожирением.

Учёные выяснили, как обоняние влияет на накопление и сжигание жира даже без изменений в рационе. Эти знания могут помочь в борьбе с ожирением.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Nature Communications.Биологи давно знают, что обоняние и обмен жиров взаимосвязаны. Но механизмы, стоящие за этой связью, во многом остаются загадкой. Между тем человечеству, озабоченному тем, что бы такого съесть, чтобы похудеть, эта информация могла бы очень пригодиться.Однако человеческий нос с его 450 типами обонятельных рецепторов и способностью к различению триллиона запахов нейробиологам пока не по зубам (и в самом деле, трудно ухватить себя зубами за нос). Поэтому авторы нового исследования взялись за объект попроще: червя Caenorhabditis elegans.Нервная система этого невзрачного создания буквально разобрана по клеткам. Между тем многие важнейшие черты её строения у всех многоклеточных животных одинаковы, ибо унаследованы от общего предка. Поэтому, изучая червей, можно узнать многое и о человеке.У C. elegans всего три пары обонятельных нейронов. В зависимости от запаха, который чувствует животное, какая-то из этих нервных клеток (либо их комбинация) возбуждается или тормозится.Исследователи обнаружили, что некоторые из этих нейронов, активизируясь, способствуют либо накоплению жира, либо его расходованию. Они также подобрали запахи, активизирующие именно нервные клетки, управляющие обменом жиров.Запахи, ощущаемые червями вида C. elegans, влияют на их жировой обмен.Иллюстрация Marzia Savini/Dr. Meng Wang lab.Биологи установили и механизм такого явления. Он запускается нейропептидом FLP-1, выделяемым обонятельными нервными клетками. Затем следует каскад биохимических реакций, который в конечном счёте влияет на работу генов, регулирующих обмен жиров.Важно, что при этом пищевое поведение животного не меняется. Оно потребляет столько же калорий, сколько и всегда, но накапливает меньше жира (или, наоборот, больше, в зависимости от запаха).Теперь учёным предстоит проверить, работает ли этот же механизм у более сложных животных, до человека включительно."Хотя необходимы дополнительные исследования, вполне возможно, что некоторые ароматы могут вызвать изменения в жировом обмене, приводящие к потере веса, — заключает глава исследовательской группы Мэн Ван (Meng Wang) из Медицинского колледжа Бэйлора. — Возможно, нам придётся следить не только за тем, что мы едим, но и за тем, что мы нюхаем".К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что лишённые обоняния мыши накапливали меньше жира, потребляя столько же калорий, сколько их здоровые собратья. Говорили мы и о том, как заставить полезную еду пахнуть как вкусная.