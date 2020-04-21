Застрявшие в Таиланде жители Кузбасса вернулись домой. Самолет с 61 пассажиром приземлился в аэропорту Кемерово, передает ГТРК Кузбасс. Кроме того, глава региона ввел новые меры профилактики распространения COVID-19.

Застрявшие в Таиланде жители Кузбасса вернулись домой. Самолет с 61 пассажиром приземлился в аэропорту Кемерово, передает ГТРК "Кузбасс".Кроме того, глава региона ввел новые меры профилактики распространения COVID-19. С сегодняшнего дня в Белове, Мысках, Краснобродском и Беловском районе приостанавлена работа рынков и магазинов. Исключения составят те, где продаются продукты и товары первой необходимости. Закрыты парикмахерские, автосалоны, химчистки, ателье и студии маникюра. Жители обязаны носить маски и дистанцию в 1,5 метра. Также все кузбасские организации с круглосуточным пребыванием взрослых и детей переведены на 14-дневный режим работы. В том числе дома ребенка, инвалидов, престарелых, хосписы, отделения паллиативной помощи, психоневрологические интернаты и другие подобные учреждения.Напомним также, что в Анжеро-Судженске попали под наблюдение работники НПЗ. Здесь коронавирус был обнаружен у трех человек. "На предприятии приняты все необходимые защитные меры. План разработали заранее. Всех, кого возможно, перевели на дистанционный формат работы. Проводится обработка всех помещений. Приостановлены строительные работы, где это возможно. Ситуация находится на контроле. Специалиcты определяют круг контактов инфицированных. Людям выданы предписания, чтобы они оставались на самоизоляции. Работа продолжается", — сообщил Александр Рыбалко.За последние сутки в Кузбассе выявили шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Всего в медучреждениях региона проходят лечение 34 таких пациента, на самозоляции и в обсерваторах находятся 1617 человек.