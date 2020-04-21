Похищенный ноутбук полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Вязники. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража, с причинением значительного ущерба гражданину).В отдел полиции обратилась местная жительница, которая заявила о хищении ноутбука из её квартиры. Ущерб составил 13 тысяч рублей.Сотрудники полиции в ходе проведенных оперативных мероприятий установили, что кражу совершил знакомый потерпевшей еще в конце января текущего года. Женщина не сразу заметила пропажу имущества. Как следует из показаний обвиняемого, сам продать похищенный ноутбук он не решился, а предложил сбыть имущество знакомому и деньги поделить пополам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.Санкции указанной статьи предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.