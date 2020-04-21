На канале Россия 1 продолжается показ сериала Зулейха открывает глаза. Это история татарской крестьянки, которую отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В борьбе за жизнь покорная женщина обретает силу духа и желание полюбить вновь. Драматические события разворачиваются на фоне невероятных пейзажей.

На канале "Россия 1" продолжается показ сериала "Зулейха открывает глаза". Это история татарской крестьянки, которую отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. В борьбе за жизнь покорная женщина обретает силу духа и желание полюбить вновь. Драматические события разворачиваются на фоне невероятных пейзажей.Их новый дом на краю света. Потеряв все, они заново учатся жить в сибирской тайге по ее законам.- Если бы не я, вы бы сдохли уже давно все.- Если бы не ты, нас вообще бы здесь не было.- Давай, стреляй!- Не ори, Иван.Из безмолвной маленькой женщины — в сильную духом. Несмотря ни на что, Зулейха продолжает свой путь. Право на счастье на фоне кошмара. Раскулаченные крестьяне и их жизнь после. Трагическая страница истории.Но ею движет любовь, что сильнее всего на свете. Трепетное чувство, зародившееся в суровой тайге, то ли к спасителю, то ли к палачу. Остановиться уже нельзя.Это самая громкая премьера этой весны. Экранизация романа Гузель Яхиной. Первые серии уже посмотрели миллионы."Замечательный фильм! Так переживаю за Зулейху, за тех людей, через что они проходят чтобы выжить. Это наша история и ее надо знать", — пишет пользовательница соцсетей gulmira_0604."Сериал говорит о самом важном в нашей жизни — любви и сострадании. Спасибо вам большое", — благодарит Richa Sawant."Зулейха открывает глаза" — смотрите продолжение уже 20 апреля в 21:20 на телеканале "Россия 1".Фильм снят при поддержке ПАО "АК БАРС" БАНК.