Сигнал бедствия поступил накануне в 22 часа 56 минут с улицы Полевая д.9.

Сигнал бедствия поступил накануне в 22 часа 56 минут с улицы Полевая д.9.На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдался дым из квартиры на 1-м этаже. Пожарные не дали распространиться огню на всю квартиру и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. Сгорело имущество в квартире.Пострадали мужчина 1970 г.р., и женщина 1962 г.р., спасены 2 человека, эвакуировано 23 человека, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На пожар выезжали 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.