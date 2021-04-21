Транспортного коллапса во Владимире нет, есть системный кризис в организации транспортной работы, - считает перевозчик.

"Транспортного коллапса во Владимире нет, есть системный кризис в организации транспортной работы", - считает перевозчик.По данным компании, приведенным в пресс-релизе для СМИ: "... потеря выручки в 2020 году по причине снижения пассажиропотока из-за пандемии составила более 183 млн руб.., при том что обслуживание городских маршрутов весь этот период продолжалось согласно условиям контракта. А это означает, что содержался штат более 600 человек, выводились на маршруты практически пустые автобусы, которые надо заправлять и технически обслуживать".И, согласно Постановлению Правительства РФ № 696 от 16.05.2020 г. ООО «АДМ» было признано предприятием пострадавшей отрасли.Но без заключения и акта оценки о наступлении форс-мажорных обстоятельств, выданных органом местного самоуправления (т. е. администрацией города Владимира) не смогла получить помощь, утверждает компания "АДМ"."Именно отсутствие этих документов и послужило поводом к отказу в рассрочке по налогам и возникновению блокировки расчетных счетов компании... Кроме того, администрация города подала иск о выселении ООО «АДМ» из арендуемых у города помещений. Возникает абсурдная ситуация, когда, с одной стороны, городские власти требуют продолжить транспортную работу в городе, а с другой — всячески препятствуют этой работе, создавая дополнительные сложности и выгоняя компанию «на улицу». Судебное заседание о выселении водителей, кондукторов, технического персонала и о выводе подвижного состава с занимаемой территории назначено на 29.04.2021 г.", - также говорится в заявлении перевозчика.При этом, отмечается, что "ООО «АДМ» не отказывается от своих обязательств и надлежащим образом выполнит свои контрактные обязательства до момента окончания срока действия контрактов".Напомним, в конце прошлой недели пассажироперевозчик объявил, что из-за финансовых трудностей компании. от АДМ обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов и предоставить отчет о принятых мерах.И автобусы все-таки вышли на линии.