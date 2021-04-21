Избранные цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будут показывать на медиафасадах Москвы еще двое суток.

Избранные цитаты из послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будут показывать на медиафасадах Москвы еще двое суток.Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию со своим посланием 21 апреля. В тот же день по инициативе Общероссийского народного фронта крупнейшая в стране сеть медиафасадов, принадлежащих холдингу MAER, демонстрировала избранные цитаты российского лидера."Уже стало доброй традицией у Общероссийского Народного Фронта вместе с нашим партнером Константином Майором, проводить такую акцию", – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ Артем Бичаев. Он добавил, что тезисы президента России показывают гражданам с медиафасадов страны уже второй год."Наша непосредственная задача, чтобы как можно больше людей видело, знало и могло воспользоваться теми возможностями, которые дает им президент", – заметил Артем Бичаев.Подобный подход необходим в связи с тем, что с каждым годом традиционное послание Владимира Путина Федеральному Собранию носит все более выраженный социальный характер. По словам генерального директора медиахолдинга MAER Константина Майера, трансляция цитат президента России будет продолжена в течение 21 и 22 апреля.Это позволит ознакомиться с тезисами, которые озвучил российский лидер, еще более чем десяти миллионам россиян. "Мы старались донести до граждан нашей большой страны программные заявления президента, которые напрямую отражаются на нашей жизни", – подчеркнул Майер.Сообщается, что в общей сложности трансляцию на наружных носителях потенциально увидят 75 миллионов раз. Трансляция цитат Владимира Путина из ежегодного послания Федеральному Собранию при помощи медиафасадов велось в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и других городах.Опыт 2020 года показал высочайший эффект вовлечения зрителя в послание президента. На фоне медиафасадов журналисты снимали репортажи, простые пользователи Сети активно делились фотографиями.