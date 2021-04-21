Часть уже доставлена в учреждение.

Во Владимирской области для сгоревшей в Вязниковском районе Буринской библиотеки собрали более 7 тысяч книг.В акции участвовали три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи и учреждение для слепых. Среди изданий − детская, краеведческая, научно-популярная литература, русская и зарубежная классика, книги по искусству и истории, мемуары, современная художественная литература, собрания сочинений, книги из серии «Библиотека приключений», словари, справочники, зарубежные и отечественные бестселлеры. Часть уже доставлена в сельскую библиотеку.Активное участие в мероприятии приняли общественные организации региона, предприятия, органы государственной власти, учебные заведения и многие другие.Напомним, что 28 марта учреждение практически полностью выгорело в результате пожара.По данным МЧС, причина ЧП - аварийный режим работы электроснабжения. Здание восстановлению не подлежит.В настоящее время для размещения библиотеки найдено помещение площадью 55,5 квадратных метров, но для начала его ждёт капремонт.«Тем не менее библиотекарь Павлина Фролова продолжит работу в дистанционном режиме. В обязанности сотрудника входит выход на дом к читателям, в том числе, к пожилым людям и инвалидам», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.