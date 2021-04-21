Часть уже доставлена в учреждение.
Во Владимирской области для сгоревшей в Вязниковском районе Буринской библиотеки собрали более 7 тысяч книг.
В акции участвовали три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи и учреждение для слепых. Среди изданий − детская, краеведческая, научно-популярная литература, русская и зарубежная классика, книги по искусству и истории, мемуары, современная художественная литература, собрания сочинений, книги из серии «Библиотека приключений», словари, справочники, зарубежные и отечественные бестселлеры. Часть уже доставлена в сельскую библиотеку.
Активное участие в мероприятии приняли общественные организации региона, предприятия, органы государственной власти, учебные заведения и многие другие.
Напомним, что 28 марта учреждение практически полностью выгорело в результате пожара.
По данным МЧС, причина ЧП - аварийный режим работы электроснабжения. Здание восстановлению не подлежит.
В настоящее время для размещения библиотеки найдено помещение площадью 55,5 квадратных метров, но для начала его ждёт капремонт.
«Тем не менее библиотекарь Павлина Фролова продолжит работу в дистанционном режиме. В обязанности сотрудника входит выход на дом к читателям, в том числе, к пожилым людям и инвалидам», - уточнили в пресс-службе обладминистрации.