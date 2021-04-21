Стало известно, что готовится встреча президентов России и Белоруссии. Политолог Денис Мельянцов объяснил, что стоит за данным мероприятием.

Стало известно, что готовится встреча президентов России и Белоруссии. Политолог Денис Мельянцов объяснил, что стоит за данным мероприятием.Александр Лукашенко многим обязан российским партнерам. Не в последнюю очередь благодаря финансовой помощи Москвы политику удалось сохранить режим, а также не допустить краха экономики в республике.Общественности стало известно, что уже совсем скоро Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения актуальных вопросов. О том, что переговоры двух лидеров действительно готовятся, сообщила пресс-секретарь Александра Григорьевича Наталья Эйсмонт.Политический обозреватель Денис Мельянцов в своем телеграм-канале написал, какие вопросы могут иметь решающее значение во время данного мероприятия. По мнению эксперта, вариант с реальным углублением интеграции имеет мало шансов на реализацию.По этой причине, как утверждает Мельянцов, на повестке будут темы, важные для Москвы, но не особенно критичные для . Минску сейчас важно отплатить России за поддержку, которая была оказана Батьке после президентских выборов в 2020 году.Политолог не исключил, что речь может пойти о совместных военных учениях или размещении российской военной базы на . Для Запада этот вариант развития событий стал бы серьезным знаком, отметил эксперт.