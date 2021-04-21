21 апреля - её последний рабочий день.

Председатель комитета по социальной политике администрации Владимирской области Елена Янина уволилась со своей должности. Она подтвердила, что 21 апреля – последний рабочий день.Напомним, что госслужащая возглавила ведомство в конце декабря 2019 года.Ранее Елена Янина руководила управлением ВлГУ по воспитательной работе и связям с общественностью.Напомним, что на минувшей неделе, проработав два месяца, в отставку руководитель департамента молодежной политики и общественных проектов Николай Костылев.