Причину его возникновения устанавливают дознаватели МЧС России.

Очередной пожар с погибшим произошел во Владимирской области. Причину его возникновения устанавливают дознаватели МЧС России.Огонь в частном доме в поселке Уршельский Гусь-Хрустального района вспыхнул около полудня. Из-за позднего сообщения на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутренней отделки и кровли дома по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 96 кв. м. К сожалению, при разборке конструкций дома был обнаружен погибший мужчина 1959 г.р.Напомним, накануне . По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Проводится доследственная проверка.