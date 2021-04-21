Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.

Гендиректор «Покровского завода биопрепаратов» предстанет перед судом. Он обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере. Сообщили в региональном Следкоме.По версии следствия, с марта по декабрь 2019 года обвиняемый, имея возможность на погашение недоимки по налогам, путем расходования денежных средств, вместо их зачисления на счета завода, скрыл от погашения задолженности доход в общей сумме более 11 миллионов рублей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый не признал.