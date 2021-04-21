Автор и ведущий проекта – знаменитый митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он анализирует экономику Российской империи, её внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, ..

Автор и ведущий проекта – знаменитый митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Он анализирует экономику Российской империи, её внутреннюю и внешнюю политику, деятельность царя, военных, политических элит. Одна из главных тем фильма – состояние российского общества того периода.Какой была России в те годы? Как жили люди? Чего хотели элиты? Насколько сильной была экономика страны? Митрополит Тихон в своём цикле «Гибель империи. Российский урок» прямо отмечает тот факт, что ни в экономическом, ни в военном отношении Российская империя в годы Первой мировой не была в более худшем состоянии, чем другие воюющие страны.Проблема заключалась в том, что в руководстве страны, в верхушке Государственной Думы и армии созрел заговор – предательство части национальных элит.В государственном архиве новейшей истории Костромской области была подготовлена выставка о событиях 1917 года в Костромской губернии. Её создатели рассказывают, что причины революционного брожения в Костромском крае совпадали с общероссийскими, хотя и имели свою специфику.«Вышедший фильм - это лента о страшнейших событиях в жизни великой страны. Велики были противоречия процесса модернизации российского общества, что отмечалось и в Костромской губернии. Свою роль сыграла партийная разноголосица, переросшая в ожесточенную политическую борьбу, а также стремление отдельных партий решать вопросы, стоящие перед страной радикальным путем. Все эти проявления мы видим и на костромской почве», - говорят создатели проекта.Широкий анализ исторических источников по Февральской революции и последующим событиям, по всей русской революции показал, сам народ ничего не поддержал. Огромного народного отклика, о котором всегда говорят, не было.«Второй момент, который нужно отметить - многие из тех, кто творил революцию, через 20 лет попали под каток сталинских репрессий. Многие из них погибли в то страшное время. Так, С. С. Данилов, председатель Костромского совета рабочих и солдатских депутатов, в дальнейшем депутат Первого Всероссийского съезда Советов, избранный в первый состав ВЦИКа, сподвижник Ленина, попал под страшный каток сталинских репрессий и умер в 1939 году в ГУЛаге. Н. А. Филатов, большевик, костромской губернский комиссар, участвовавший в подавлении крестьянских восстаний в Костромской губернии, впоследствии был репрессирован и расстрелян в 1939 году. Эти уроки истории забывать не стоит во избежание их повторения», - отмечают сотрудники архива.