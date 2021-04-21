Региональный СК проводит доследственную проверку по факту гибели двоих человек на пожаре в Вязниках. Около 5 часов вечера 20 апреля на улице Ефимьево загорелся частный жилой дом, его потушили

Региональный СК проводит доследственную проверку по факту гибели двоих человек на пожаре в Вязниках. Около 5 часов вечера 20 апреля на улице Ефимьево загорелся частный жилой дом, его потушили МЧС. При разборе завалов были обнаружены тела двоих мужчин без признаков насильственной смерти. Погибшими оказались отец и сын – 1940-го и 1967-го годов рождения. По предварительным