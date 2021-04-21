Полиция считает, что он руководил движением людей.

Полиция считает, что он руководил движением людей.В Санкт-Петербурге полиция задержала главу местного штаба Навального Дениса Кабакова. Полиция располагает доказательствами, что в момент задержания мужчина управлял движением протестующих по улицам города с помощью средств мобильной связи.При этом полиции Кабаков предъявил удостоверение корреспондента телеканала "Дождь". Одет он был в жилет с надписью "Пресса".Ранее в МВД просили россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях. Митинг в поддержку Алексея Навального его организаторы не согласовали. Об ответственности за подобные действия предупредили граждан и в Генпрокуратуре.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также рассказал, что в случае незаконных действий на улицах правоохранительные органы предпримут необходимые меры. Он добавил, что людям стоит помнить – призывы к провокациям звучат из-за рубежа.О несогласованных уличных акциях высказалась и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон, выходя на улицы.